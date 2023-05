Venezia, matrimonio vip tra Chloe Stroll, figlia del magnate di Formula 1 e lo snowboarder Scotty James

Matrimonio in laguna per Chloe Stroll, figlia del magnate di Formula 1 e proprietario della Aston Martin Lawrence Stroll, e lo snowboarder australiano Scotty James. Tre giorni di festeggiamenti con party finale in Pescheria addobbata come una serra e protetta da teloni a righe bianche e rosse.

Tra gli ospiti anche Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, ospiti del Cipriani, a Belmond Hotel, alla Giudecca, Flavio Briatore, il pilota Daniel Ricciardo, testimone dello sposo, la duchessa di York Sarah Ferguson.

Oltre 300 invitati in riva al Canal Grande per festeggiare Chloe, apprezzata cantante, e Scotty, medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali del 2018 , ufficialmente fidanzati dal novembre 2021.

Impegnativi i preparativi delle nozze, con ospiti in arrivo da tutto il mondo e accolti dai cesti di fiori di Munaretto, il carretto dei gelati, le lanterne illuminate dalle candele e una Vespa celeste.