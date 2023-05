Mestre, nuovo sciame d’api prende casa nella chiesa di Carpenedo

La chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, ancora alle prese con gli sciami di api, che non le danno tregua da anni.

Anche sabato il parroco ha dovuto contattare due giovani esperti e amanti delle api, due “allevatori urbani” andati in suo aiuto, per “liberare” il portone laterale dalle api e al contempo portarle in salvo.

Un lavoro non indifferente, vista la quantità delle api, il fatto che la regina si era nascosta in un pertugio e le dimensioni del grande portale della chiesa.

Eppure i due apicoltori sono convinti che «Le api siano un patrimonio dell’umanità e un bene pubblico» e vadano perciò salvaguardate.

Qualche anno fa nel portone lato via San Donà della chiesa di piazza Carpenedo era spuntato un cartello che indicava a chi transitava sul marciapiede di stare attento. Perché nonostante i precedenti tentativi, le api stavano lavorando per formare un nuovo alveare.

E sembra proprio che amino particolarmente la chiesa di piazza Carpenedo, a giudicare dall’intervento di sabato, non ancora terminato.