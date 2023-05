A Marghera Centenario della Casa Rossa Caserma “Corfù”, guardia di finanza in festa

A Marghera si è tenuta la cerimonia per il Centenario della Casa Rossa Caserma “Corfù”, sede del II Gruppo e della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Venezia.

All’evento ha preso parte il Prefetto della Provincia di Venezia, Michele di Bari accolto dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, Giovanni Salerno, e dalle principali Autorità politiche, religiose e militari della provincia nonché una rappresentanza di militari di altri Reparti e della cittadinanza locale.

L’immobile, costruito nel 1923, inizialmente pensato per ospitare “albergo e botteghe”, adibito successivamente a “Casa del fascio”, dopo la fine della guerra venne acquisito dal Demanio e, infine, dato in concessione alla Guardia di finanza nel 1954, diventando, tre anni dopo, la sede della Compagnia di Marghera.

Da allora la “Casa Rossa” ospita il Reparto della Guardia di Finanza – oggi denominato II Gruppo - competente sull’intera area portuale di Venezia, Marghera e Fusina con prevalenti compiti di vigilanza doganale. Dal 1996, è anche sede della Compagnia A.T.P.I. di Venezia, i c.d. baschi verdi, con prioritari compiti di concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica a Marghera, Mestre e in laguna.

Alla cerimonia, organizzata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza unitamente all’Amministrazione Comunale, hanno partecipato l’Assessore alla sicurezza, Elisabetta Pesce, l’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar e il Presidente della Municipalità di Marghera, dott. Teodoro Marolo.

«Casa Rossa è uno storico edificio che rappresenta da sempre un importante presidio della Guardia di finanza nel nostro territorio – ha inteso sottolineare l'Assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce - un punto di riferimento per la città di Marghera e i suoi abitanti».

«Ancora un'importante giornata per Marghera perché festeggiamo i 100 anni della casa rossa – ha commentato l'Assessore Paola Mar - Casa rossa che rimane sempre un punto fermo per gli abitanti di Marghera pur nel cambiamento delle sue destinazioni d’uso. Ringraziamo la Guardia di Finanza che ha dato questo spunto importante per poter stare insieme, ricordare la nostra storia, l’emblematicità degli edifici, il nostro presente e ci auguriamo ancora uno splendido futuro».