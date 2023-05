Maltempo a Meolo, crolla una riva del canale Fossetta

Maltempo a Meolo, le forti piogge fanno crollare una parte di riva del canale Fossetta. I vigili del fuoco di San Donà, con il supporto dei sommozzatori di Mestre, sono intervenuti nella mattinata di sabato 13 maggio a Meolo, in zona bivio Fossetta, per un improvviso cedimento di parte della riva dell’omonimo canale.

Il crollo è avvenuto in corrispondenza di un’abitazione. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Nel cedimento, oltre a un ampio fronte di terra, è crollato nel canale anche un albero, che rischiava di ostruire in parte il deflusso dell’acqua.

Per la sua rimozione si è reso necessario l’intervento dei sommozzatori. Sul posto anche la polizia locale.

L'intervento dei pompieri

Da tempo il sindaco di Meolo Daniele Pavan e i colleghi sindaci degli altri Comuni che si affacciano sul Fossetta chiedono un intervento di manutenzione straordinaria del corso d'acqua. I tempi si sono allungati notevolmente per le difficoltà a capire di chi sia la competenza sul Fossetta, posto al confine tra territori gestiti da più consorzi di bonifica. Ora sembra che il problema possa essere in via di risoluzione grazie all’interno della Regione. Ma, intanto, le rive stanno cedendo.