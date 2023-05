Auto ferma al passaggio pedonale viene tamponata: travolto e ucciso il pensionato che stava attraversando

Dramma a Marcon, pensionato falciato sulle strisce pedonali in vi Alta, in località Colmello. L'incidente si è verificato alle 12 di sabato 13 maggio, quando Giuseppe Niero, conosciuto come Maurizio, 69 anni, che abita a pochi metri, stava passeggiando come al suo solito.

Arrivato sulle strisce, ha fatto per attraversate. Stando a una prima ricostruzione, la donna alla guida di una Kia bianca si è fermata per farlo passare, il suv dietro l’ha tamponata e quest'ultima ha quindi travolto il pedone, volato diversi metri più avanti. Per Niero non c'è stato nulla da fare. La donna è in ospedale. Sul posto sono accorsi la moglie e gli amici, sotto shock.

La vittima stava passeggiando con i suoi due inseparabili cagnolini, due yorkshire, come faceva tutti i giorni giorni più volte al giorno. Dopo il botto per primi sono accorsi i vicini che hanno sentito la frenata e il forte colpo. Poi il 118, arrivato in pochi minuti, che ha cercato di rianimare il pensionato sotto gli occhi della moglie disperata, che non l’ha lasciato un attimo solo. Un cagnolino è stato portato a casa da alcuni residenti, l'altro è scappato e ci è arrivato da solo.

Sul marciapiede anche il compagno della donna alla guida dell'auto che ha colpito involontariamente il pensionato. "Mi chiamato, non riusciva a parlare, era sotto shock, sono corso qui a vedere subito", ha riferito. Un dramma che ha spezzato tre famiglie.

Grande lo strazio della comunità che chiede al sindaco Matteo Romanello, anche lui sul posto, provvedimenti per realizzare una rotonda attesa da molto tempo. Si chiedono anche autovelox per limitare la velocità.