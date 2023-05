Addio all’operatore televisivo Raffaele Villani

I più giovani certamente non si ricordano. Ma chi ha mosso venti anni fa i primi passi nel mondo della informazione non può dimenticare uno come lui. Sempre con la telecamera in spalla. A inquadrare le più importanti cerimonie e manifestazioni di tutto il Portogruarese. Si é spento a 82 anni l’operatore televisivo Raffaele Villani. Originario del sud si era trasferito nel Nordest per motivi di lavoro legati alla sua carriera militare. Una volta in pensione, accompagnato dalla sua fedelissima Elsa, ha cominciato a imperversare con la sua telecamera collaborando con Radio Sorriso e con le piccole emittenti locali. Raffaele Villani aveva il coraggio di buttarsi e inquadrare anche i più piccoli particolari. Persino quelli che sfuggono ai telefonini di oggi. Instancabile non aveva orari. Assieme a Mario Angeli è stata a un’icona dell’informazione a pan e salame, fatta solo di passione e volontariato. Nulla più. Ma con la sua telecamera in spalla ha fatto epoca.

Villani si è spento per malattia alla casa di riposo di Gruaro. I funerali sono stati celebrati l’altro pomeriggio alla chiesa di Sant’Agnese di Portogruaro.