Incendio all’alba alla Bat di Noventa. Vigili del fuoco al lavoro per ore

Un incendio si è sviluppato alle prime luci dell’alba di venerdì 12 maggio all’interno dello stabilimento della Bat di via Ford a Noventa di Piave. Per fortuna, stando alle prime informazioni, si è trattato di un episodio localizzato all’impianto di aspirazione della produzione presse.

L’allarme è scattato intorno alle 6 e sul posto sono intervenuti i pompieri con la seconda partenza dal distaccamento di San Donà. Allertate anche l’autoscala e l’autobotte dalla caserma di Mestre.

L’azienda si occupa di produzione di componenti per sistemi solari e coperture esterne. Il capannone all’interno del quale si è sviluppato l’incendio ha un’estensione di circa 15 mila metri quadrati.

In fase di accertamento le cause che hanno innescato l’incendio, forse una scintilla non controllata. Le squadre dei pompieri hanno lavorato per circa due per raffreddare dall’interno l’impianto. Dell’accaduto si è informato anche il sindaco Claudio Marian.