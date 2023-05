Le impronte del T-Rex portano al museo, a Venezia scoppia la polemica

C’è chi le ritiene un oltraggio ai masegni delle calli cittadine e agli stessi abitanti, chi invece originali e divertenti.

Addirittura, chi ritiene una scelta storica quelle impronte di T-Rex “stampate” sui masegni per condurre i visitatori dalla stazione dei treni al Museo di Storia Naturale che festeggia i 100 anni di nascita.

Naturalmente il “percorso” è stato autorizzato, e ci mancherebbe altro, dal Comune anche perché il Museo fa parte del sistema dei Musei Civici.

Ma questa scelta comunicativa ha creato non poche critiche alimentate soprattutto da chi da decenni è impegnato a contrastare graffiti, scritte e imbrattamenti vari da muri, masegni e monumenti cittadini.

Nicola Tognon, presidente dell’Associazione “Masegni&Nizioleti”: «Dispiace che in dieci anni non sia cambiato nulla. Infatti anche in occasione della riapertura del Museo dopo i lavori di restauro è stato usato questo sistema per invitare i visitatori all’inaugurazione. Un modo di comunicare vecchio e che può spingere altri ad imitarlo. Perché un Museo può scrivere sui masegni e un cittadino no? È stata una scelta infelice e poco rispettosa dei masegni e degli stessi cittadini», ribadisce il presidente Tognon, «Come spesso accade c’è il rischio di imitazioni e poi non lamentiamoci se un privato fa una freccia su un ponte o un graffitaro un disegno sui masegni. La legge deve essere uguale per tutti, privato o pubblico che sia. Da anni lavoriamo a pulire muri, vere da pozzo e monumenti. Ma soprattutto per affermare una cultura del rispetto verso la città che deve riguardare tutti dai cittadini ai turisti.

Dispiace che proprio il pubblico dia questi cattivi esempi».

Le impronte che si possono trovare già ai piedi del ponte degli Scalzi, sono state realizzate utilizzando uno stencil e della vernice. Sono poste in modo che il visitatore che vuole raggiungere il Museo, sia agevolato e arrivi velocemente a destinazione.

«Mi chiede se non ci fosse stata una possibilità diversa e meno impattante: da degli adesivi attaccati a terra o a delle targhe appese ai muri», continua Tognon, «ma soprattutto siamo nell’era di internet e di tutte le possibilità che la rete offre e non è possibile studiare e realizzare un’app, un qr code o una mappa scaricabili sullo smartphone, per guidare il visitatore lungo il percorso? Non credo proprio. Sicuramente c’erano scelte diverse, ma si è preferito fare una scelta a mio parere diseducativa in un momento non facile per la città aggredita da varie forme di degrado».

Qualcuno, ironizzando, ha sottolineato che la traccia del T-rex è stata disegnata per terra per far rivivere in qualche modo, anche solo con la fantasia, l’epoca in cui la terra era popolata da questi grandi animali che lasciavano le loro impronte sul terreno. «Ricordo che per la maratonina di Mestre il Comune obbligò gli organizzatori di cancellare le frecce fatte sull’asfalto alla Bissuola», ricorda Alberto Alberti, altro socio di Masegni&Nizioleti. «Spero proprio che faccia lo stesso per le impronte».