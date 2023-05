A Venezia arriva Chat&go: biglietti vaporetto si acquistano su Whatsapp

A Venezia l'acquisto di biglietti per bus e vaporetti avverrà direttamente attraverso WhatsApp.

Lo ha annunciato il direttore generale del gruppo Avm, Giovanni Seno, intervenendo a un convegno di Club-Italia presso lo spazio Generali in Piazza San Marco.

Il sistema, dal nome "Chat & Go", è stato sviluppato da OpenMove, società di Rovereto (Trento) specializzata nella digitalizzazione e innovazione di soluzioni per mobilità. Sarà possibile acquistare in pochi clic un biglietto del servizio di trasporto urbano dal proprio smartphone senza dover scaricare applicazioni o compiere registrazioni, inquadrando un QRCode alle fermate della rete urbana, o salvando il numero sul proprio cellulare. Verrà quindi avviata una chat che in pochi secondi condurrà il cliente alla fase di acquisto con carta di pagamento, Samsung Pay e Apple Pay.

Inizialmente i biglietti in vendita saranno quelli di 75 minuti su autobus, tram e people mover da 1,50 euro - non validi per la navigazione - quello Aerobus da 10,00 euro e quello ordinario rete unica da 9,50 euro.

Nel corso del 2023 e del 2024 Chat & Go verrà ulteriormente sviluppato per consentire l'acquisto anche di altri titoli di viaggio, a partire da quelli della rete extraurbana, e successivamente a quelli attualmente caricabili sulla tessera Venezia Unica, per la clientela abituale. Questo sistema si affianca a quello, già annunciato, con carta di pagamento tramite la tecnologia Emv nei 'Pos' a bordo di bus e agli imbarcaderi.

A giugno infine sarà attivata la virtualizzazione del processo di emissione della tessera Venezia Unica, al fine di registrarla sulla app "Avm Venezia Official".

Non verrà emessa più una tessera fisica ma sarà fornito un numero seriale da inserire nel profilo dell'applicazione, rinunciando così al supporto fisico per viaggiare esclusivamente con smartphone, e non doversi recare in un punto vendita per l'emissione della tessera.