Scontri dopo Udinese-Napoli: Daspo per 8 anni a un tifoso veneziano

Daspo dagli stadi per otto anni, di cui tre con obbligo di firma, a un 35enne di Gruaro, domiciliato a Sesto al Reghena, nel Pordenonese, per gli scontri alla Dacia Arena al termine di Udinese-Napoli di giovedì 4 maggio che ha consegnato lo scudetto ai partenopei.

E’ stata la Questura di Udine a emettere i primi Daspo dopo l'invasione di campo e le violenze al fischio finale.

Le misure sono molto severe: oltre al veneziano, un tifoso di 35 anni di Palmanova (Udine), arrestato in flagranza differita per rissa e invasione, recidivo al Daspo, è stato allontanato per 10 anni, di cui 4 con obbligo di firma. Gli altri tre Daspo prevedono soltanto l'allontanamento da stadi e palasport. Riguardano un uomo di 48 anni di Verzegnis (Udine) per 5 anni; uno di 54 di Monfalcone (Gorizia), dove è presidente della Romana Calcio (che milita in Prima categoria, carica da cui si è autosospeso) per 4 anni; e infine uno di 59 anni, di Tavagnacco (Udine), che al momento dell'esecuzione degli arresti non era stato rintracciato dalla Digos: 4 anni.