Settecento in bici tra la Laguna di Venezia e l'entroterra per il festival della bicicletta "Pavè"

Settecento persone in bici, con partenza e arrivo al parco di San Giuliano di Mestre, per le corse Gravel del festival della bicicletta “Pavè”, domenica 7 maggio. Nelle due giornate precedenti il distretto di M9 ha ospitato dialoghi, narrazioni e progetti attorno al mondo della bicicletta e del cicloturismo. Domenica in bici, in giro per le strade bianche e sterrate tra laguna e terraferma. Sono 500 (iscrizioni subito esaurite) i ciclisti impegnati nella versione Gravel Classic, avventura tra la Laguna Veneta, i fiumi Sile, Piave e Livenza lungo strade bianche, piste ciclabili, argini, sentieri e strade secondarie. Rientro mozzafiato in ferryboat per gustarsi Venezia. Due i circuiti, uno da 140 chilometri e l’altro di 90. Si aggiunge la versione Urban, per neofiti e famiglie, di 50 chilometri, sempre con partenza e arrivo al parco di San Giuliano. (video Paolo Zaffaina/Agenzia Pòrcile)

00:43