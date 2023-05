Scontro tra un sidecar e un tram, traffico in tilt a Venezia

Un sidecar condotto d a un uomo, uscito dalla rampa del Tronchetto, non ha dato la precedenza all'imbocco del Ponte della Libertà finendo contro la fiancata del tram che stava in quel momento passando. Tutto bloccato in uscita da Venezia direzione Mestre

Mitia Chiarin