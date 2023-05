Venezia protesta per la sanità. "Usl 3 e Comune contro la salute dei veneziani"

Salvatore Lihard spiega perché la città di laguna si è mobilitata. “Il Giustinian è il presidio che risponde alle esigenze dei cittadini, dalla prima infanzia alla terza età. Chiuderlo significa accentrare i servizi al Civile, in pandemia abbiamo imparato l’importanza della sanità territoriale ma evidentemente ce ne siamo dimenticati. Ed è al Giustinian che dovrebbe essere fatta la casa di comunità, non in ospedale altrimenti il suo senso viene meno. Siamo un gruppo di isole, ma Usl e Comune se lo dimenticano". Videointervista di Maria Ducoli

03:13