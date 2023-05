Venezia: in tanti al corteo in difesa della sanità pubblica

“Tutta mia la città” cantano le circa 500 persone che sono scese in corteo per la difesa della sanità pubblica. Quando i movimenti chiamano: la città risponde. E stavolta, per il Giustinian, hanno risposto in tantissimi.

Il corteo, partito alle Zattere, ha fatto tappa al Giustinian e in campo San Barnaba per arrivare poi in campo Santa Margherita dove è stato fatto un flash mob per la difesa del presidio sanitario.

Una vera e propria resistenza, per chiedere a gran voce il rispetto dei diritti dei cittadini di poter accedere ai servizi sociosanitari.

Venezia protesta per la sanità. "Usl 3 e Comune contro la salute dei veneziani"

I veneziani e le veneziane non ci stanno alla decisione di trasferire i servizi sanitari al Civile, per ospitare l’Autorità europea di antiriciclaggio.

Un momento della protesta: sdraiati in campo Santa Margherita

Le rassicurazioni dell’Usl non bastano, i residenti non vogliono briciole, rimasugli di servizi, ma una sanità efficiente e capillare sul territorio.