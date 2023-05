Un nuovo medico di base operativo in centro storico a Venezia

Un altro medico di famiglia comincia la sua attività nella Venezia storica: si tratta della dottoressa Anna Pasquini, che opererà da lunedì 15 maggio nella Medicina di Gruppo dell'ex Giustinian alle Zattere. "Dall'Azienda sanitaria – spiega il direttore generale Edgardo Contato – arriva un altro segnale di attenzione alla Venezia storica, perché ancora una volta riusciamo a sostituire un medico cessante, e riusciamo ad inserire una giovane professionista nel tessuto complesso della città d'acqua".

La dottoressa Pasquini si farà carico degli assistiti del dottor Marco Penzo, che lascia l'incarico sabato 13 maggio. Gli assistiti vengono assegnati d'ufficio al nuovo medico di famiglia, sottolinea la Direzione dell'Azienda sanitaria, senza la necessità di recarsi in Distretto o di effettuare il cambio medico per via telematica; e poiché la dottoressa Pasquini opererà nello stesso ambulatorio presso l'ex Giustinian, gli assistiti non dovranno neppure fare riferimento ad una sede differente da quella per loro usuale.

"Dopo il medico di famiglia che, alcuni mesi fa, ha accettato di lavorare a Castello dando anche là continuità piena al servizio – sottolinea il Direttore generale –, ancora una volta riusciamo a costruire una soluzione utile per la cittadinanza. E ancora una volta scongiuriamo il rischio di dover aprire un ambulatorio pubblico di guardia medica diurna in centro storico a Venezia, come già successo altrove”. “I nostri uffici svolgono un lavoro faticoso e certosino – continua – e sono stati in grado finora di sostituire tutti i medici cessati, senza che un solo assistito sia rimasto senza il proprio medico per un solo giorno. Questa ricerca complicatissima di nuovi professionisti non è certo aiutata da chi costruisce e diffonde pessimismo dipingendo Venezia come una terra abbandonata: per parte nostra cerchiamo, al contrario, di incoraggiare chi vuole cimentarsi con una città e uno stile di vita diverso, come quello che regala Venezia, cercando di fare un buon servizio alla città".