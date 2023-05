Blitz della polizia in un palazzo occupato a Marghera

Nel corso degli ultimi mesi, il Commissariato di Polizia di Stato di Marghera ha ricevuto numerose segnalazioni riguardanti la presenza di individui extracomunitari che avevano occupato abusivamente un edificio sito in via dell'Elettricità a Marghera, senza alcun titolo valido.

Si tratta di un edificio in disuso che sarebbe diventato un terreno fertile per i senza fissa dimora che, danneggiando le finestre e scavalcando i muri perimetrali, si sarebbero introdotti illegalmente per bivaccare, dormire o consumare sostanze stupefacenti, nonché per adibire il luogo a deposito di merce rubata.

Dalle indagini è emerso che in quel luogo erano presenti alcuni camion e automobili sospette, oltre a numerosi individui extracomunitari che bivaccavano e dormivano all'interno dell'edificio, occupandolo illegalmente a qualsiasi ora del giorno.

Dopo aver effettuato una sorveglianza, il Commissariato di Polizia di Stato di Marghera ha organizzato un servizio per sgomberare l'edificio occupato illegalmente.

Dopo aver circondato l'area, gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto irruzione nello stabile e hanno trovato tre individui extracomunitari. Inoltre, hanno trovato un gran numero di capi di abbigliamento da donna (circa 200) ancora con le etichette e in pacchetti integri pronti per essere rivenduti nei mercati locali, per un valore totale di circa 1600-2000 euro. I soggetti saranno chiamati a rispondere per il possesso di questi articoli.

Uno dei tre individui extracomunitari, sprovvisto di documenti e identificato attraverso i rilievi foto-dattiloscopici, era già noto alle Forze dell'Ordine per aver fornito diversi alias ed era stato gravato da numerosi precedenti di polizia e penali, in particolare per reati contro il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la persona ed omicidio.

Pertanto, valutando il suo stato di irregolarità e la pericolosità sociale, gli è stato immediatamente emesso un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale ed è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza Temporanea di Gradisca d'Isonzo (GO) per il successivo rimpatrio.