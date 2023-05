San Donà. Terzo ponte e Autostrada del mare. I tre candidati: «Ecco cosa faremo»

Il tema delle grandi opere e infrastrutture domina la campagna elettorale. Il nuovo ospedale, la Porta Nuova e l’Autostrada del mare inserita nella grande viabilità sono gli interventi destinati a calamitare risorse e cambiare il territorio.

Qui Carlo Fantinello

Carlo Fantinello, per il terzo polo, è stato il primo a parlare di terzo ponte. «La realizzazione del nuovo ponte», premette, «deve essere accanto al ponte della ferrovia come previsto da tutti gli strumenti urbanistici. È stata concordata tra le amministrazioni interessate, le associazioni di categoria e la ex Provincia e prevista nella programmazione del Patto territoriale della Venezia orientale. Le altre ipotesi non sono prese in considerazione.

Sull’Autostrada del Mare, sì alla realizzazione, ma non deve essere a pagamento. Necessariamente si deve tener conto della viabilità locale che non deve subire pressioni. Quanto al nuovo ospedale la soluzione dei principali problemi che affronta un cittadino che ha bisogno di cure e assistenza non sta in un nuovo ospedale, ma nella riorganizzazione e nell’efficienza dei servizi territoriali. Per noi, che crediamo nell’importanza strategica delle infrastrutture e negli investimenti, non si tratta di un no ideologico».

Qui Alberto Teso

Alberto Teso, per il centrodestra, ha una sua visione. «L’unica certezza che abbiamo nel “lungo periodo” è che saremo tutti morti, per citare Keynes. Voglio guardare alle opere realizzabili in tempi certi e, possibilmente, brevi. Preferisco concentrarmi sugli interventi di ristrutturazione del nostro ospedale, come previsti dalla direzione dell’Usl 4, che prevedono 24 milioni di spesa per riammodernare e rendere più funzionale la nostra piastra, piuttosto che perderci in discussioni di altro tipo.

Analogo discorso per la viabilità: ben venga il terzo ponte, da fare dove effettivamente serve e non dove costa meno, ma intanto concentriamoci su quello che possiamo realizzare subito: il collegamento al Ponte Granatieri a Passarella, dal lato di Musile, il sovrapasso sulla rotatoria del Centro Piave e la bretella di collegamento tra la nuova stazione dei bus e via Martiri delle Foibe.

Tre interventi che ci consentiranno di chiudere al traffico pesante il ponte della Vittoria e spostare la viabilità di attraversamento lontano dal centro.

Sull’Autostrada del mare sono perplesso non per il progetto in sè, quanto per i disagi che l’intervento potrebbe comportare: dove sarà il casello più vicino d’entrata alla Treviso Mare, per noi? Rischiamo di trovarci con vie e stradine piene di auto, alla ricerca di percorsi alternativi e gratuiti verso il mare. Bene che ci sia una nuova arteria viaria verso le spiagge, ma attenzione alle decine di migliaia di persone che qui vivono».

Qui Francesca Zottis

Per Francesca Zottis, la candidata del centrosinistra, è tempo di fare dopo anni persi in chiacchiere. «La questione dell’ospedale unico del Veneto Orientale non c’è in nessun atto. La Regione non ci ha creduto. Quello che possiamo fare è riqualificare e specializzare i plessi: oggi siamo riusciti a ottenere che siano stati previsti stanziamenti Pnrr.

Vanno specializzati gli ospedali, aumentata l’attrattività dell’Usl 4 in termini di investimenti. San Donà deve avere un ruolo centrale.

Da sindaca assumo tre impegni: garantire abitazioni a prezzi calmierati al personale sanitario, giusti investimenti sulle strutture, in termini occupazionali e di attrezzature. Sulla viabilità il problema non è tunnel o ponte, è garantire alla nostra città un altro accesso perché così come oggi San Donà non ha uno sfogo reale. Saranno i tecnici a dirci quale sia la soluzione migliore.

Purtroppo, chi oggi fa finta di dimenticare, ci ha fatto perdere il terzo ponte anni addietro. Quanto alla Treviso Mare non risolve l’accessibilità a Jesolo e tanto meno a Cavallino. Una strada che poteva essere messa in sicurezza con soluzioni più veloci e meno impattanti che non prevedevano il passaggio di una strada pubblica a una privata.

È necessario un dibattito pubblico vero. Viste le scelte regionali, però, mi sono sempre battuta perché almeno l’Autostrada sia gratuita; se così non fosse non sarebbe utile a liberare la viabilità urbana che, in molti, continuerebbero ad usare perché non si paga». —

