Venezia, il passaporto della pace consegnato a trecento bambini

Oltre 300 bambini veneziani, giovedì 4 maggio, nella scuola grande di San Teodoro a Venezia hanno ricevuto il passaporto della pace. Il progetto, organizzato dall’associazione Pesce di pace, con il patrocinio - tra gli altri - del Comune di Venezia, dell’associazione Piazza San Marco e del Consiglio d’Europa, ha visto impegnate cinque scuole primarie del centro storico, gemellate con tre di Istanbul, due della Grecia e un collegio del Libano.

A vincere è stata la creatività: tramite l’arte i bambini hanno potuto imprimere con matite colorate e pennarelli la loro idea di pace sul foglio bianco, dopo le riflessioni fatte con i loro insegnanti. I disegni il 23 maggio voleranno ad Istanbul dove saranno in mostra nel Museo di arte contemporanea della città.

I bambini sono stati coinvolti anche in una serie di attività promosse dal Porto per avvicinarli alla cultura di mare.

Presente alla cerimonia anche l’assessore De Martin. “Non rappresentate solo la vostra classe o la vostra scuola, ma tutta la città”, ha detto l’assessore alla sala piena di bambini emozionati.

Grande emozione anche per l’organizzatrice Nadia De Lazzari dell’associazione Pesce di pace, e dei consoli onorari dei paesi coinvolti. “Questi bambini hanno regalato sorrisi ai nostri, dall’altra parte del Mondo, dove la pace non c’è sempre. Hanno fatto loro compagnia e li hanno fatti sentire pensati e accolti”, ha commentato il console del Libano Youssef Mhanna.

Al termine della cerimonia, maestre e bambini sulle note della canzone dello Zecchino d’Oro “Lo scriverò nel vento” hanno cantato per la pace nel mondo. Le loro voci sono arrivate fino ai coetanei delle scuole partner che hanno seguito la consegna dei passaporti in diretta Facebook.