Giornata dell’ostetrica, le iniziative dell’Usl 3 tra passeggiate, incontri e laboratori

Ostetriche a domicilio, contraccezione, parto in acqua, bimbi in fascia, salute pelvica e una passeggiata di consapevolezza sulle acque di Chioggia per mamme, papà e neonati. La Giornata internazionale dell’ostetrica, che si celebra venerdì 5 maggio, sta ispirando decine di confronti e laboratori a Venezia, Mestre, Mirano e Chioggia tra donne e ostetriche dell’Usl 3 Serenissima. Tutti eventi che si concentreranno tra venerdì 5 e sabato 6 maggio.

“L’ostetrica è una figura professionale fondamentale, a cui viene talora attribuito erroneamente un ruolo secondario - dice il direttore sanitario dell’azienda sanitaria veneziana Giovanni Carretta - In realtà l’ostetrica sostiene la salute della donna sia prima che dopo il parto. Per questo abbiamo previsto in ognuno dei nostri presidi ospedalieri un’agenda ricca di iniziative per tutte le donne in età fertile.

Le équipe delle ostetriche di tutta l’Usl, che lavora in modo sempre più sinergico e coordinato, rappresentano un cardine importante nella riorganizzazione della rete materno infantile, la quale vede lavorare i reparti ospedalieri insieme con il territorio, e nella quale sono stati recentemente nominati nuovi primari di Ginecologia e ostetricia a Mirano - Dolo e Mestre e di Pediatria a Venezia”.

Queste le iniziative:

Chioggia

Venerdì alle 10 sul ponte Baden Powell di Sottomarina una passeggiata di consapevolezza sopra le acque di Chioggia, fino all’ospedale. Attesi ad accesso libero mamme, future mamme, bimbi, papà e tutte le donne che vorranno unirsi a loro. Sarà occasione per un incontro conoscitivo con le ostetriche ospedaliere e del territorio, in cui si potrà chiacchierare anche di nascita, allattamento e baby wearing.

Mestre

Lo stesso giorno l’ospedale dell’Angelo offre una giornata aperta a tutte le donne che vorranno confrontarsi con le sue ostetriche. Accesso libero dalle ore 15 alle ore 19 nella grande aula blu per tutti i laboratori su travaglio, parto in acqua, allattamento, massaggio neonatale, prodromi, contraccezione, portare in fascia, salute pelvica e miti in gravidanza.

Venezia

Sempre venerdì, ad accesso libero, all’ospedale Civile dalle ore 10 alle ore 13, ci sarà il laboratorio esperienziale in gravidanza (organizzato da Mitosi), un incontro sul Basso rischio ostetrico, uno sui benefici dell’acqua nel travaglio e parto e uno sulla contraccezione in allattamento e durante l’adolescenza. Dalle 14 alle 16 altri tre incontri su allattamento al seno tra evidenze e realtà, post partum e post operatorio, portare con la fascia. Appuntamento in aula Corte San Giorgio al piano terra (lato ingresso monumentale).

Mirano

Le ostetriche della sala parto e del consultorio familiare di Mirano raddoppiano l’appuntamento per le intere giornate di venerdì e sabato al parco Belvedere della città. Basta prenotarsi scrivendo a gravidanza.mirano@aulss3.veneto.it per partecipare il 5 maggio alle conversazioni e ai laboratori su pavimento pelvico in puerperio, pavimento pelvico in gravidenza, portare la fascia, ostetriche a domicilio, sostegno a mamma e bambino da ospedale a territorio, adolescenti e contraccezione.

Il 6 maggio, nello stesso luogo e con le stesse modalità di prenotazione, approfondimenti su movimento e allenamento in gravidanza e puerperio, attivazione delle proprie risorse nella gestione del travaglio e parto, parto in acqua, post partum e post operatorio.