In provincia di Venezia assegnati 38 nuovi carabinieri. Ecco dove sono destinati

Da venerdì 5 maggio, in tutta la provincia di Venezia, l’Arma dei Carabinieri innesterà ulteriori 38 carabinieri che hanno appena terminato il ciclo formativo. Questo nuovo personale, assegnato alle tenenze e alle stazioni della Città Metropolitana, contribuirà a rafforzare il dispositivo molecolare di presenza capillare sul territorio dell’Arma con primari compiti di prevenzione e tutela del territorio.

Con tale provvedimento il Comando Legione Carabinieri “Veneto” ha dato concreta prova - ancora una volta - di grande attenzione nei confronti delle “peculiari necessità” della Città Metropolitana di Venezia.

In particolare, 11 militari sono stati destinati alla Compagnia di Venezia ed alle sue isole, 10 alla Compagnia di Mestre, ad incrementare la presenza dell’Arma in una delle zone più sensibili dal punto di vista della sicurezza, 8 alla Compagnia di Chioggia ed ai reparti della Riviera del Brenta, 4 alla Compagnia di San Donà di Piave, tra cui le Stazioni sul litorale, e 5 alla Compagnia di Portogruaro ed alle Stazioni di confine con la regione Friuli Venezia Giulia.

Continua quindi, dopo alcuni anni in parte caratterizzati da una contrazione delle risorse disponibili e da un incessante processo di razionalizzazione per mantenere elevati i livelli di funzionalità complessiva, il forte impegno del Comando Generale dell’Arma – spiegano i Carabinieri in una nota – nell’inserimento di nuove risorse che rappresentano un rinnovato segnale di impegno a favore di una sicurezza sempre più visibile e presente, oltre che facilmente accessibile, sinonimo di una concreta forma di adesione ai bisogni di tutela individuale e collettiva.

A questi “freschi inneschi” si andranno aggiungere, fra qualche settimana, ulteriori militari messi a disposizione sempre dal Comando Legione Carabinieri “Veneto” per rinforzare i comuni del litorale interessati dai forti flussi turistici stagionali.