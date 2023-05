Tre 5 al Superenalotto, vinti 112 mila euro a Portogruaro

La dea bendata bussa nel Veneto Orientale con tre 5 al Superenalotto: si sfiora di nuovo il 6 a Portogruaro, che si conferma territorio baciato dalla dea fortuna. Vinti 112mila euro. In questo caso toccato anche da un pizzico di bravura. Il sistema scelto infatti si è rivelato quello giusto alla Ricevitoria Olivo, di Gabriele Nogherotto, in viale Trieste.

I 42 giocatori che hanno sottoscritto il sistema per tentare di far proprio il jackpot, e portano a casa (a testa) 2.700 euro. “Di sicuro è la vincita più alta dell'anno – ha spiegato il titolare Gabriele Nogherotto – ma non voglio che finisca qui. Il 6 è alla portata. Ci avviciniamo sempre di più”. Esultano giocatori residenti in varie località del territorio: da Portogruaro a Fossalta, da Caorle a San Stino di Livenza e nei piccoli comuni dell'Alto Portogruarese.

Nei magnifici 42 figurano persone che abitano anche in Friuli, tra Latisana e il piccolo comune di Rivignano Teor. Sono stati totalizzati 3 Cinque, 15 Quattro e 10 Tre, per un totale appunto di 112mila euro. A Portogruaro qualcuno ha offerto stranamente da bere, senza che il beneficiario capisse realmente i motivi. Un brindisi un po' sospetto. “Ma i nostri giocatori – continua Nogherotto – sono tutte persone per bene. E soprattutto sono riservati”. Ieri mattina, dopo l'annuncio fatto dal titolare, si sono registrate piccole code per le prossime estrazioni. E nei bar che ruotano alla ricevitoria qualcuno, dopo tanti anni, è uscito allo scoperto. “Anni fa – ha riferito un cliente – giocavo assiduamente al Supernalotto. Un giorno vinsi 30mila euro. La cosa più deludente fu però la quota di tasse che dovetti restituire allo Stato. È un po' come se lo Stato voglia indietro parte del regalo che ti spetta con la fortuna”.

I colpi precedenti

Senza dubbio la quaterna secca al Lotto, in pieno centro a Concordia Sagittaria nel gennaio scorso, dove un fortunato ha portato a casa 230mila euro. Si pensa che il vincitore sia un signore di 61 anni che vive fuori città e che nei fine settimana torna a Concordia a trovare la sua mamma. Va ricordato poi che il 27 aprile scorso sempre al Lotto e sempre a Concordia qualcun altro ha vinto oltre 34mila euro. La vincita principe resta il 6 al Supernalotto a Caorle. Il 1 agosto 2017 qualcuno si aggiudicò 77,7 milioni di euro.