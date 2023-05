Auto finisce nel fosso a Moniego di Noale, conducente ferito

Alle 8.30 di mercoledì 3 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo SR 515 in Via Noalese Nord, all’incrocio con Via Treviso Vecchia a Moniego di Noale per un’auto finita nel fossato a bordo strada. L’auto si è rovesciata nel fossato, ruote all’aria, per la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito.

I pompieri accorsi da Mirano e Mestre con l’autogru, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere stabilizzato e trasferito in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il recupero dell’auto.