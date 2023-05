Borseggiatore scoperto da un gruppo di veneziani reagisce oltraggiando sessualmente una minorenne

Borseggiatore in azione viene scoperto e per tutta risposta mostra il pene a una ragazza minorenne. È accaduto nella serata tra domenica e lunedì 1 maggio a Venezia in zona stazione.

Qui un uomo benvestito con un blazer blu, maglia bianca e cappello dal baseball beige ha avvicinato un gruppo di persone tentando di borseggiarle.

Ma una compagnia di veneziani si è accorta della manovra dando l’allarme alle vittime del borseggiatore.

Quando si è visto scoperto l’uomo si è allontanato salvo poi ritornare per fare gesti sconci davanti al gruppo di veneziani che stava tornando a casa, incurante che tra loro ci fosse anche una ragazza minorenne.

I veneziani, tra cui anche uno del gruppo “cittadini non distratti”, hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine mettendo in fuga l’individuo.