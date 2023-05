Auto impatta nel sottopasso e va a fuoco. Due ragazzi feriti riescono a liberarsi appena in tempo

Lo scontro, le fiamme e il terrore di rimanere incastrati tra i rottami dell’auto. Momenti di paura lunedì 1 maggio alle 3 del mattino a Salzano.

L’incidente ha coinvolto due ragazzi mentre tornavano verso casa dopo una serata passata con amici.

Lo scontro e le fiamme

Al momento di imboccare il sottopasso di via Villetta, infatti, la loro auto, una Peugeot 206, non si sa ancora se per un colpo di sonno, una disattenzione o un guasto, è andata a sbattere contro lo spigolo di entrata del tunnel, rimbalzando poi al centro della carreggiata e prendendo immediatamente fuoco.

I due ragazzi all’interno, che già avevano riportato ferite nello scontro, hanno dovuto lottare contro cinture e portiere che non si aprivano mentre le fiamme divampavano tutto intorno a loro.

La fuga appena in tempo e l’intervento dei pompieri

Fortunatamente i due ragazzi, seppur feriti, non hanno perso i sensi e alla fine sono riusciti a uscire in tempo prima che le fiamme avvolgessero l’intero abitacolo.

I vigili del fuoco arrivati da Mestre con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme dell’auto, andata completamente bruciata.

I due feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale a Mirano e Dolo. Non sono in pericolo di vita.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 5 con la rimozione del mezzo da parte del carro attrezzi.