A Mestre le rose degli studenti ai lavoratori in servizio il Primo Maggio

Anche quest'anno gli studenti della Rete degli studenti medi e dell'Unione degli universitari di Venezia e Mestre, insieme alla Filcams Cgil, hanno portato una rosa a quei lavoratori che anche in questa giornata non possono assentarsi da lavoro.

«Come ogni anno, vogliamo festeggiare i lavoratori e il valore del primo maggio come studenti ma soprattutto come giovani. Non possiamo rimanere indifferenti davanti a quello oggi è diventato il mondo del lavoro» - dice Giorgia Piccoli, studentessa della Rete degli studenti medi di Venezia Mestre.

«Abbiamo davanti un futuro precario e insicuro, che ci viene presentato fin dai tempi della scuola con i progetti di alternanza scuola lavoro. Già da un anno questo tema è entrato tragicamente nelle nostre aule scolastiche con la morte di tre nostri coetanei durante i loro percorsi di stage e alternanza scuola lavoro».

«Ancora una volta la poco lungimiranza della politica e gli interventi spot ci insegnano che abbiamo bisogno di un cambiamento sistemico e di un repentino cambio di rotta per un Paese dove l'istruzione sia davvero accessibile e pubblica e il lavoro sicuro e dignitoso».

«Proprio in questi giorni, attraverso il decreto "primo maggio " viene creato il fondo per il risarcimento delle morti in alternanza degli studenti, normalizzando e accettando che dei ragazzi muoiano durante degli stage scolastici. Oggi è una giornata di festa ma fermarsi a riflettere, come cittadini, giovani, lavoratori e non, è ora più che mai necessario»

Al centro commerciale Porte di Mestre l'iniziativa di "pane e rose" mentre pensionati, lavoratori e studenti sono a Mira per la piazza dell'1 Maggio.

"Un primo maggio come sempre al fianco dei lavoratori, di chi può manifestare e di chi è costretto a lavorare anche in questo giorno. Perché il mondo del lavoro non è il nostro futuro ma una realtà con cui fare i conti e per cui lottare ogni giorno. Per noi e per tutti i giovani che si trovano a dover accettare per necessità lavori precari, senza tutele e senza riconoscimenti», dice Marco Dario, studente di Udu Venezia.

«Il primo maggio per noi è il simbolo di una lotta che va condivisa con i lavoratori per combattere la narrazione imposta che vede i giovani accettare un mondo del lavoro precario e con sempre meno tutele. Il mondo del lavoro comprende anche noi e non smetteremo mai di lottare per i nostri diritti. Non da soli ma assieme a chi il diritto al lavoro lo tutela ogni giorno».