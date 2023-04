Auto parcheggiata vicino alla rotaia, passeggeri costretti a scendere dal tram a Mestre

Passeggeri a terra e servizio sostitutivo dei bus in azione in viale San Marco, a Mestre, a poche decine di metri dal terminal di piazzale Cialdini, per il tram finito bloccato da una autovettura lasciata parcheggiata male e che impediva il transito della tramvia su binari. Alla fine, dopo oltre mezz'ora di attesa è intervenuto il carro attrezzi, per la rimozione della utilitaria. Mitia Chiarin

01:01