Marghera, ecco la nuova piscina provata dalle sirenette e dai pallanuotisti

Ecco la nuova piscina comunale di Marghera, in via delle Macchine, che porta il nome di “Mar Ghe Gera”, scelto dell’associazionismo locale. La prova con il nuoto sincronizzato e un allenamento della pallanuoto. Non mancano però le polemiche sui parcheggi e la viabilità. Ora andranno risolti. (Video Zaffaina / Pòrcile)

02:03