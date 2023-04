Venezia, fiamme nella cucina dell’osteria: un intossicato e clientela evacuata

Cucina di un ristorante prende fuoco, paura e tanto fumo in un ristorante del centro storico veneziano, a pochi passi dal gran teatro La Fenice. L’incidente è avvenuto venerdì sera 28 aprile poco prima delle 20 all’hosteria “Ai coristi”, che si trova al civico 1995 di San Marco. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco dopo l’allarme lanciato dai proprietari della osteria tipica del centro storico. Una è poi rientrata.

Una fiammata anomala dai fornelli, mentre in cucina si era al lavoro per preparare i piatti, ha innescato - stando alle informazioni fornite dai vigili del fuoco - il fuoco che ha coinvolto anche la sovrastante cappa aspirante della cucina. Il personale, al lavoro nella cucina del ristorante, si è prodigato per spegnere l’incendio e una persona ha utilizzato l’estintore per spegnere l’incendio. Dal fuoco della cucina si è sprigionato un denso fumo nero che ha costretto i vigili del fuoco e lo staff del ristorante ad evacuare non solo la cucina ma anche la sala del ristorante, facendo uscire all’esterno in sicurezza i clienti che erano nel locale per cenare.

Una persona dello staff del locale è rimasta intossicata in forma lieve dopo aver utilizzato l’estintore per avere ragione delle fiamme nel locale cucina. L’uomo è stato infatti preso in consegna e medicato dai sanitari del Suem 118, arrivati assieme ai vigili del fuoco, dopo l’allarme lanciato dal ristorante.

Per fortuna il pronto intervento del personale e il veloce arrivo delle squadre dei vigili del fuoco hanno consentito di spegnere l’incendio.