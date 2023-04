Dolo, sfilata di Lamborghini per i 60 anni del marchio

Lamborghini festeggia i 60 anni del marchio in un tour internazionale e venerdì 28 aprile è toccato a Dolo. Il paese della Riviera è stato scelto dalla nota casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese per una tappa del tour internazionale che porterà le prestigiose vetture a percorrere le strade di tutta Europa, con sosta nei borghi e nei luoghi più suggestivi.

Dolo, ecco le Lamborghini: spettacolo per gli appassionati di auto

«Con grande piacere», commenta il sindaco Gianluigi Naletto, «abbiamo riunito oltre venti modelli storici di Lamborghini, che i proprietari hanno lasciato in esposizione, lungo i parcheggi della via Mazzini, appositamente riservati a loro per l’occasione. Dalle 12 alle 14 gli appassionati di motori hanno potuto ammirare da vicino le automobili prodotte da un marchio che è simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Siamo orgogliosi che la casa Lamborghini abbia scelto il nostro centro per esporre i propri modelli».

Il tour è partito il 23 febbraio scorso dal Giappone e toccherà anche Regno Unito, Stati Uniti e Cina.

Un bel colpo d’occhio

Foto di Paolo Zaffaina