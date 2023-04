Bosco dello sport: a Venezia la rabbia della gente e la richiesta di dimissioni

Quasi un centinaio di cittadini si è presentato a Ca’ Farsetti in occasione del Consiglio comunale a cui ha partecipato anche il sindaco Brugnaro. Una sala gremita, un atrio pieno dei tanti che chiedono spiegazioni sul Bosco dello sport: non vengono fatti entrare. Immediata la barriera dei carabinieri e vigili urbani in fondo alle scale che portano alla sala del consiglio, già gremita e urlante.

La gente ha chiesto al sindaco che i soldi usati per il Bosco dello Sport vengano usati per progetti sociali: case e lavoro. Molti chiedono le dimissioni a gran voce, dicono alla maggioranza di vergognarsi. Squilla impazzita la campana del presidente che cerca di richiamare al silenzio per poter continuare il dibattito. Ma non c’è verso. I cittadini continuano a urlare anche alla minaccia di sgomberare l’aula, è l’unico modo che hanno per esprimere il loro dissenso.

Il sindaco Brugnaro vuole impegnare almeno 40 milioni di euro per il Bosco dello sport, se mai il governo dovesse davvero trovare i soldi dopo il “no” dell’Unione Europea all’uso dei fondi per la ricostruzione economica per uno stadio e un palazzetto.

Ma se anche il governo riuscisse a trovare i 250 milioni di fondi pubblici al posto di quelli europei ce ne vorrebbero molti altri, almeno 44.

Per questo la giunta comunale capeggiata dal sindaco vuole fare un mutuo con cassa depositi e prestiti da estinguere al 2056.

Il Bosco dello sport costerebbe, secondo i conti dell’opposizione, 1.250 euro a testa, novantenni e neonati compresi.

Da notare che nel Bosco dello sport è compreso lo stadio, peraltro non richiesto dal Venezia Calcio che ha già restaurato a proprie spese lo stadio Penzo, ma anche il palazzetto dove giocherebbe anche la Reyer, squadra di pallacanestro di proprietà del fondo "blind trust” del sindaco.