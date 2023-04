Sposi dopo mille avventure ma nessuno gli affitta una casa e sono costretti a vivere separati

Evans e Esther, coppia nigeriana, unita in matrimonio in Italia: hanno un buon lavoro, tutti ne parlano bene eppure nessuno dà loro una casa in locazione. Così lei abita con le tre bimbe in un centro d’accoglienza e lui nella comunità San Raffaele

Maria Ducoli