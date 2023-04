L’Anpi di Jesolo al sindaco: revocare la cittadinanza onoraria al Duce

Festa della Liberazione a Jesolo, arriva la richiesta perentoria dell'Anpi di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Il presidente della sezione, Roberto Ambrosin, questa volta non transige.

Mentre a San Donà, il sindaco Andrea Cereser martedì mattina ha parlato tranquillamente ai ragazzi dell'importanza di chi ha combattuto per permettere a tutti di esprimere le proprie idee e la democrazia, ricordando anche la famiglia Roncoli nel giardino dei Giusti del Mondo per aver salvato una famiglia ebrea dalle persecuzioni naziste, a Jesolo Paese in Piazzetta dei partigiani, il presidente dell'Anpi Ambrosin ha messo le strette il sindaco, Christofer De Zotti, e l'amministrazione comunale: «Togliete la cittadinanza onoraria al Duce».

Un provvedimento che ha radici storiche, nel 1924, in epoca di bonifiche e celebrazioni del regime. Il sindaco De Zotti, esponente di FdI al pari di molti suoi sostenitori, anche nella maggioranza, su questo tema per ora glissa.

«Voglio ringraziare pubblicamente il sindaco» ha premesso Ambrosin, «che dopo il suo insediamento ha ricevuto una delegazione dell’Anpi per uno scambio di opinioni, che abbiamo ritenuto positivo. Il 25 aprile è la data in cui tutti i cittadini ricordano la Liberazione, e quindi, la Resistenza che ha cambiato la storia con la sconfitta del nazifascismo. Con la Costituzione repubblicana e antifascista si sancì la conquista della democrazia e di libere elezioni. Esprimiamo preoccupazione per dichiarazioni, decisioni e comportamenti di alcuni rappresentanti delle istituzioni e della politica che, in vari casi, sono apparse divisive e del tutto inadeguate rispetto al ruolo esercitato. Si impone una netta condanna del fascismo, mentre si moltiplicano episodi di violenza e apologia».

«Qualche mese fa», ricorda Ambrosin, «su un periodico di Jesolo, un articolista locale diceva che la nostra città va ricordata per la prima guerra mondiale. Come Anpi siamo del parere che Jesolo non debba essere ricordata solamente per quel periodo: Jesolo è anche “seconda guerra mondiale”, è “Lotta di liberazione”, gesta eroiche e gloriose di nostri concittadini, anche se non compiute direttamente sul nostro territorio che, per fortuna, non ha subito conseguenze particolari dal conflitto».

Ha ricordato tanti combattenti per la libertà con grande commozione. «Anche questa riteniamo debba essere la Jesolo da raccontare e ricordare», ha concluso, «e quale migliore omaggio se non revocare immediatamente la cittadinanza onoraria di Jesolo concessa a Benito Mussolini nel '24. Questo abbiamo chiesto alla precedente amministrazione. Lo chiediamo nuovamente al sindaco, auspicando un gesto riparatore in memoria di questi e di tutti i nostri caduti nella Resistenza».

Il sindaco De Zotti per ora non prende impegni: «E' una richiesta fatta alla precedente amministrazione e ora riproposta: faremo le dovute verifiche».