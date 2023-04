25 aprile. In tanti nonostante la pioggia alle cerimonie per la Liberazione

Con gli ombrelli aperti e la consapevolezza che il 25 aprile sia divisivo solo per chi non abbia capito fino in fondo la sua importanza, oggi i veneziani sono scesi in strada per ricordare chi ha combattuto per consegnare democrazia e libertà all’Italia.

L’inno di Mameli ha accompagnato l’alzabandiera in piazza San Marco, alla presenza del sindaco, delle autorità civili e militari e della banda della Polizia locale. La festa della Liberazione si interseca con il patrono cittadino, perciò dopo la cerimonia in Piazza, nel cuore della basilica il Patriarca Francesco Moraglia ha presieduto la santa messa.

La pioggia non ha fermato nemmeno il corteo che dal campo Santi Apostoli ha poi toccato Campo Santa Sofia e Campo San Leonardo, che ha visto la partecipazione dell’assessore Massimiliano De Martin.

25 aprile a Mestre: "Bella Ciao" in piazza Ferretto prima dell'alzabandiera

Al Ghetto, dove le cerimonie per il 25 aprile assumono un significato ben più intenso, come ha ricordato il sindaco Luigi Brugnaro: «Qui vive una comunità che ha pagato sulla propria pelle gli orrori della perdita della libertà, persone che hanno sofferto l‘essere strappati dai propri affetti, dalla propria casa e dai propri fratelli a causa dell’odio dell’uomo nei confronti di un altro uomo. Oggi, da questo Campo, abbiamo l‘obbligo di gridare al mondo, tutti assieme, che Venezia ripudia la guerra, che Venezia ripudia la violenza, che Venezia sarà sempre dalla parte di coloro che lottano e resistono per difendere la propria terra».

Mentre nei giorni scorsi il dibattito sulla celebrazione del 25 aprile ha coinvolto destre e sinistre, mettendo spesso in dubbio il significato che la ricorrenza ha, la numerosa presenza dei cittadini agli appuntamenti dedicati alla commemorazione della liberazione nonostante la pioggia battente ha fotografato l’importanza che ancora viene data a questa giornata.

Tra la folla spicca la partecipazione delle donne, ben consapevoli del fatto che le partigiane combattevano anche per tutte quelle libertà femminili che il fascismo aveva annullato.