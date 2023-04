Sbagliato potare i Pioppi adesso, la Lipu di Venezia scrive al Comune

La Lipu, Lega Italiana Protezione Uccelli, Sezione di Venezia, ha raccolto le segnalazioni dei cittadini circa criticità osservate nella gestione del Verde nel parco albanese Albanese e nello specifico le potature degli splendidi Pioppi cipressini dei viali.

Sul tappeto oltre alle potature sulle alberature in pieno periodo vegetativo, ma anche il taglio dei prati dove risultano presenti specie di Orchidee tutelate dalla normativa.

Brax

IL TAGLIO

«Si evidenzia da ampia ed acclarata bibliografia, come l’esecuzione di tale attività espone l’albero oggetto di potatura a patologie fungine che possono portare a seccume e necrosi postume con la morte dell’albero stesso».

La Lipu richiama quanto previsto dal Regolamento Comunale per la Tutela e la Promozione del Verde in Città «La potatura viene programmata con adeguato anticipo, nel rispetto dei cicli biologici e di sviluppo delle alberature».

Da qui la richiesta di «interruzione delle pratiche di potatura e il richiamo al rispetto del regolamento».

Lipu ricorda anche che si dovrebbe evitare il periodo di nidificazione e riproduzione degli ucceli

PRATI DA TUTELARE

La seconda criticità - fa sapere la Lipu di Venezia - riguarda lo sfalcio sistematico dei prati. «Nell’area a Nord del Parco, nel sottobosco fresco ed umido, lato Via Rielta, nei pressi dell’Arena per spettacoli, strutturata in metallo zincato, sono state censite delle specie di Orchidea spontanea. La Cephalanthera damasonium e la Ophrys apifera, la foritura avviene a maggio, quindi al fine di preservarne l’integrità, lo sfalcio dovrebbe avvenire da fine giugno».

Si tratta di specie soggette a tutela integrale a seguito del recepimento della Convenzione di Washington