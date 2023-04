Mestre, rissa tra stranieri a colpi di cartello stradale

Un gruppetto di stranieri di origine nordafricana, sabato sera, ha dato vita a una rissa nell’area tra via Felisati e via Piave, all’altezza dello spartitrafficoche si trova dove c’è la svolta, tanto che al mattino di domenica si è dovuti intervenire per ripulire la zona, anche se il cartello stradale non c’era più.

Gli stranieri, a torso nudo, se le sono date di santa ragione, probabilmente per litigi legati alla droga e alla spartizione delle zone di spaccio, fino a quando non sono intervenute le forze dell’ordine. I cittadini chiedono che il cartello, divelto e scomparso, sia rimesso al proprio posto.

Giampaolo Conte, nel frattempo, lancia anche una appello all’assessore, Renato Boraso, perché realizzi un passaggio pedonale in via Piave, di fronte all’Alì, in modo che chi torna a casa non debba fare giri più lunghi e passare per zone più buie e pericolose.