Mestre, esce dalla Casa di riposo per andare a tifare la Reyer al Taliercio, che vince

Il suo sogno, era quello di riuscire a vedere una partita della Reyer, la sua squadra del cuore, finchè ancora poteva e prima che le sue forze non glie lo permettessero più.

Ed è stata accontentata, tanto che domenica sera Liliana Bellinato, emozionata e felice come noi mai, era sugli spalti del palazzetto dello sport Taliercio, con la sua carrozzina, a tifare come quando era giovane e spensierata, seguire ogni palleggio ed esultare ad ogni canestro che i nostri mettevano nel cesto.

Da sempre la nonnina, è una appassionata nonché tifosa della Reyer, «Fin da giovane non ha mai perso una partita, una vera fanatica» dicono sorridendo i suoi cari. E da quando è in casa di riposo Santa Maria dei Battuti, ripete come un mantra «Vorrei vedere per l’ultima volta la Reyer».

La figlia, Paola Pavan, ce l’ha messa tutta: ha parlato con il vicedirettore e si è accordata per un trasporto speciale, grazie all’aiuto prezioso della consigliera e delegata alle Politiche sociali di Favaro, Rosanna Rado, che ha seguito passo passo la trafila e superato gli ostacoli burocratici.

E così domenica, Liliana era con la figlia, davanti al campo, a guardarsi la partita e cantare l’inno, con gli occhi gonfi dalla gioia.