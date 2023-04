Campalto, rompono il finestrino dell’auto parcheggiata al cimitero e rubano borsa e averi

Si era recata al cimitero di Campalto, per andare a trovare i propri cari. Aveva lasciato la borsa in auto, ben occultata e nascosta tra altri borse della spesa, perchè non fosse visibile.

Ma forse, anzi quasi sicuramente, qualcuno la stava guardando e tenendo d’occhio. Perchè quando è tornata in auto, dopo la visita al cimitero, ha trovato il finestrino rotto e la borsa nel bagagliaio non c’era più. All’interno il portafoglio, ma anche ricordi legati agli affetti, la cosa che fa più male.

«Voglio ringraziare quella persona che oggi (domenica ndr) pomeriggio nel parcheggio del cimitero di Campalto ha rotto il finestrino della mia auto per poter arrivare alla borsa che avevo occultato nel bagagliaio. Colpa mia certo ma evidentemente ci sono persone che non frequentano il posto per visitare i propri cari» scrive.

L’ex consigliere ha postato su Facebook la foto della borsa, in caso qualcuno la ritrovi, magari a bordo strada o in qualche fosso. Presentata la denuncia alle forze dell’ordine.

«Dispiace per i documenti per i quali dovrò perdere un po’ di tempo ma soprattutto perché dentro avevo dei cari ricordi (un porta documenti e alcune foto). Tra l’altro dovevano avere qualche cosa ed essersi ingegnati per riuscire ad arrivare al bagagliaio. In ogni caso quanto accaduto va segnalato, perché si sta ripetendo»

Non so cosa augurare a quella “brava persona”….

Al cimitero c’era l’erba alta, ideale per non farsi vedere. E in parecchi sostengono che questi episodi accadono quando il baracchino dei fiori è chiuso.

Infine: «Servirebbero telecamere e sorveglianza»