Tocca a te. Gran finale dei giochi di cittadinanza alla Scuola grande di San Teodoro

Domenica 23 aprile, alla Scuola Grande di San Teodoro, appuntamento conclusivo del progetto “Giocare in Campo. La città come teatro ritrovato”, curato da Mattia Berto. Dopo la partita a nascondino in Campo San Cassiano, il tiro alla corda in Campo San Giovanni e Paolo e il corner di cittadinanza in Campo della Bragora, un podio per dare voce ai cittadini sulla città passata e futura e praticare cittadinanza attiva in modo artistico.

“Tocca a te” è il titolo della quarta performance ideata dal regista veneziano Mattia Berto per il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale. Obiettivo coinvolgere attivamente il pubblico negli spazi urbani. E far tornare bambini gli spettatori, che potranno giocare e raccontare il proprio sguardo sulla città. Ne è nato anche un grande girotondo collettivo.

I cittadini, attori del laboratorio e persone del pubblico, hanno dato vita ad una festa di comunità per scoprire come, ancora oggi, il teatro possa rendere i cittadini non anonime presenze ma protagonisti, in quanto attori, della città.