Fermato a Venezia. In un sacchetto di carta aveva un chilo di cocaina

Gli agenti in borghese di una pattuglia della polizia locale hanno notato il giovane che dalla zona di campo Santa Margherita si dirigeva verso piazzale Roma. Il comportamento sospetto li ha spinti a farlo controllare da dei colleghi in divisa che con l’aiuto di un cane antidroga gli hanno trovato addosso un chilo di cocaina. Sabato in Tribunale la convalida dell’arresto.

A finire in manette è stato un 35enne albanese regolare nel nostro Paese e domiciliato a Mestre.

Secondo il racconto della polizia locale se mentre camminava verso piazzale Roma non si fosse continuamente girato come se stesse controllando di non essere seguito gli agenti non lo avrebbero notato. Alla fine hanno deciso di farlo controllare da una pattuglia di colleghi in divisa.

Questi si sono presentati con un cane antidroga. Alla vista del cane l’albanese è andato nel panico. Ed è bastato poco ai vigili scoprire dove teneva un chilo di cocaina. Un panetto imbustato in una borsa di carta.

L’uomo non ha proferito parola. Non ha voluto dire dove era diretto e chi gli aveva dato la droga.