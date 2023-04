Barchino contro briccola. Ragazzo operato alla testa: è gravissimo

Si è improvvisamente aggravato il bilancio dell’incidente nautico occorso nella notte di venerdì 21 nei pressi dell’ex Macello di San Giobbe, tra il nuovo ostello universitario e il ponte della Libertà, a Venezia.

Barchino contro una briccola: tre feriti di cui due gravi a San Giobbe 21 Aprile 2023

Uno dei tre ragazzi rimasti feriti è infatti stato operato alla testa d’urgenza. Nella notte, infatti, i medici dell’ospedale Civile di Venezia ne hanno disposto l’immediato trasferimento nella divisione di Neurochirurgia dell’ospedale dell’Angelo di Mestre dove il ragazzo è stato operato d’urgenza al cervello visto l’aggravarsi delle sue condizioni.Il ragazzo è tuttora in “pericolo di vita” con “prognosi riservatissima”.

Gli altri due feriti sono invece ricoverati in condizioni medio gravi all’ospedale di Venezia. Il primo L.G. 28 anni, è ricoverato in Chirurgia, l’altro, L.B., 30 anni, è ricoverato in Neurologia, sempre a Venezia.

L’incidente è avvenuto quando il barchino su cui viaggiavano i tre ragazzi è andato a schiantarsi contro una briccola in legno.

I tre sono stati scaraventati fuori del natante e almeno due di loro hanno colpito la briccola.

Il più grave è andato contro il palo colpendolo con la testa prima di finire in acqua.

I pompieri accorsi con un’autopompa lagunare, hanno recuperato insieme al personale del Suem un naufrago ancora in acqua, subito preso in cura dai sanitari, mentre un altro si trovava già in ambulanza e un terzo è stato recuperato prima dell’arrivo dei soccorsi da una barca a noleggio che passava in quella zona.

Le indagini sono state affidate alla polizia locale.