Capriolo incastrato in una recinzione, lo salva una quindicenne

Una ragazza di 15 anni soccorre un capriolo rimasto incastrato nella recinzione di casa. È accaduto nel pomeriggio di venerdì 21 aprile a Teglio Veneto.

L’ungulato probabilmente cercava del cibo. Rimasto bloccato, emetteva lamenti che hanno attirato l’attenzione di molta gente. Tra questi la studentessa che vive proprio nella casa circondata dalla recinzione dove il capriolo è rimasto incastrato.

L’adolescente, di ritorno dalle lezioni a Portogruaro, ha lasciato una piccola bacinella vicino all’animale per dargli modo di abbeverarsi. Tuttavia quel tentativo di dare sollievo non è andato a buon fine. Il capriolo era agitatissimo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un accalappianimali specializzato. L’ungulato è stato infine liberato.

I vigili del fuoco invitano a non prestare aiuto ai caprioli in autonomia se non si è attrezzati con quanto necessario per difendersi da corna e zampe.