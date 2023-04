Memorial Betty Pierazzo, studenti in festa a Noale

Esperimenti di chimica, esibizioni di teatro e musica, lezioni di scienza. Questi i contenuti del secondo memorial Betty Pierazzo svoltosi venerdì 21 aprile all’Istituto comprensivo di Noale.

L’iniziativa ha inteso onorare la figura di Elisabetta “Betty” Pierazzo, la scienziata noalese scomparsa nel 2011 che a maggio avrebbe compiuto 60 anni. Ospiti d’onore Vanessa Barbaro, biologa cellulare presso la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto; Giovanna Rinaldi, ricercatrice astronoma dell’Istituto nazionale di Astrofisica; il team di ricercatori della professoressa Monica Montopoli del dipartimento di Scienza del farmaco e il Gruppo astrofili salese di Santa Maria di Sala.

A sinistra la dirigente scolastica Francesca Bonazza, al centro la sindaca Patrizia Andreotti

«Abbiamo costituto nove attività sia pratiche che sotto forma di lezione», spiega Rita Della Pietà, docente e portavoce del gruppo organizzativo, «abbiamo visto gli alunni entusiasti nello scoprire per esempio la nascita di un farmaco per la cecità o i crateri e gli impatti meteoritici».

Al termine delle attività circa 900 tra alunni, genitori e cittadini, nello spazio antistante la Rocca hanno seguito il concerto dell’orchestra delle classi a indirizzo musicale.

Premiati alunni e classi vincitrici della seconda edizione del Concorso “Un sorriso donato alla scienza”, dedicato a Betty e al suo talento.

Il nuovo logo della scuola, realizzato da Marieme Niass

Premio cumulativo alla scuola dell’infanzia per un disegno realizzato a più mani. Premiate anche altre opere artistiche. Per le prime elementari ex aequo premiate la 1C Noale e 1A Moniego; per le seconde la 2 D Noale; per le terze Nicolas Sfiso 3A Briana; per le quarte premio di classe 4E Noale; per le quinte Nicolò Tosato 5A Cappelletta. Per la prima media Linda Michieletto della 1H; per la seconda media, Giorgia Lanini 2G, per la terza Marieme Niass che ha realizzato il nuovo logo della scuola.

Una lezione di astronomia

Presenti anche le quarte e le quinte della primarie delle frazioni grazie al trasporto offerto dal Comune. «Siamo felici» conclude la docente Della Pietà, «perché anche quest’anno Betty ci ha regalato il sole oltre al ricordo del suo sorriso».