Fiori d’arancio a Noaleinfiore, Fabio e Cinthya presto sposi

Fiori d’arancio a Noale in Fiore. Il segreto è stato tutelato per quasi una settimana, poi qualcuno tra i presenti non ce l’ha fatta e ha divulgato la foto, rilanciata dalla Pro Loco, ente organizzatore della manifestazione.

Domenica 14 aprile, dopo una giornata di grande lavoro, con 80 mila persone che hanno visitato la rassegna florovivaistica cittadina, mentre gli ultimi clienti sostavano ancora nel loro locale, il cocktail bar Miraflores, Fabio Scarpa ha stupito tutti.

Spenta la musica, si è messo in ginocchio e, con un anello in dono, ha chiesto alla sua compagna Cinthya Grigoletto, di sposarlo. Commozione e qualche lacrima tra i presenti.

La foto pubblicata sul profilo social della Pro Loco sta facendo il pieno di “auguri ai futuri sposi”.