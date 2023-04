In auto sotto l’effetto di droghe e alcol investì e uccise un ciclista: patteggia 3 anni e 8 mesi

Alberto Crozzolin di Roncade ha concordato la pena da scontare in un centro di recupero per l’incidente in via Dante a Mestre in cui perse la vita Keoule Dembele, 24 anni

Eugenio Pendolini