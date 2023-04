Ladri da Cicli Zanco a Portogruaro: portate via quattro bici, colpo da 30 mila euro

Emergenza furti: assalto la scorsa notte allo storico negozio di biciclette di Mauro Zanco, la Cicli Zanco in viale Trieste. Portate via 4 biciclette di ingente valore, tutte superiori a 6-7.000 euro. Tra refurtiva e danneggiamenti procurati è un colpo da almeno 30 mila euro.

I banditi erano quattro e hanno caricato la merce in un furgone, scappando sulla Triestina.

Come si vede da un video, il cui estratto è stato consegnato ai carabinieri della compagnia di Portogruaro per le indagini, i banditi hanno smontato una vetrata, quella collocata accanto all'ingresso: e una volta all'interno hanno caricato, in pochissimi secondi, le biciclette dal valore più alto esposte a pochi passi.

«Questa è stata opera di professionisti. Avevano parcheggiato un furgone o un camioncino sul ciglio di viale Trieste e una volta caricato il malloppo sono scappati via» ha raccontato il proprietario Mauro Zanco «siamo sbalorditi. È la prima volta che rubano nel nostro negozio nuovo, in 4 anni».

Le indagini sul furto del Punto Elettronico hanno invece portato a una novità clamorosa. I ladri che hanno portato via decine di telefonini si sono serviti del pick up rubato al titolare dei vivai Bejaflor, Roberto Davide Valerio: il mezzo era stato recuperato il giorno stesso del furto, nella zona di Noiari.

Infine da registrare una curiosità, un furto in aperta campagna, in Comune di San Stino di Livenza. Danneggiata la porta di un pollaio, i ladri sono entrati impossessandosi di dieci galline.