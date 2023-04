Venezia, ceramiche antiche salvate dall'asta illegale: "Così le abbiamo individuate"

Il maggiore Emanuele Meleleo, comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia, racconta come si è sviluppata l'indagine "Magna Grecia" che ha portato alla denuncia di otto persone per ricettazione di beni culturali e alla restituzione alla Soprintendenza di Venezia di due preziose terrecotte del IV secolo a.C. (video Valdina)

01:45