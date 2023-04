Premio Classici contro a Venezia: il riconoscimento alla professoressa Trevisiol

Al liceo Marco Polo di Venezia è stata premiata la professoressa Antonella Trevisiol per «la bellezza e il coraggio delle azioni "Classici Contro" dei docenti e degli studenti negli anni difficili della pandemia» come ha sottolineato il docente di Ca’ Foscari Alberto Camerotto durante la premiazione, tra gli applausi e le manifestazioni di affetto dei ragazzi. Mentre le scuole erano buie e silenziose e gli studenti collegati dalle loro stanze, Trevisiol non ha mai smesso di promuovere la cultura, continuando a organizzare incontri e iniziative a colpi di poesia (intervista di Maria Ducoli)

02:43