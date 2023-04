Barca scuffia a Venezia, velista in mare: soccorso e salvato

Barca e vela scuffia tra Sant’Elena e il Lido, velista in mare soccorso da un gommone. E’ quanto successo intorno alle 15.30 del 20 aprile come riportano diversi testimoni oculari che in quel frangente hanno assistito alla scena a bordo dei battelli Actv. Con ogni probabilità, l’incidente è stato provocato da un errore di manovra o dalle forti folate di vento che nel corso della giornata hanno spazzato il tratto di laguna che collega l’isola del Lido a Venezia. Sul posto è intervenuto un gommone che in quel momento stava accompagnando l'imbarcazione a vela

