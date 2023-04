Venezia, in dieci anni hanno abbassato le saracinesche 4.000 artigiani

Meno 4 mila artigiani in dieci anni, grido di allarme dell’Ufficio studi della Cgia. Fiaccati dal boom degli affitti, dalle tasse, dall’insufficiente ricambio generazionale, dalla contrazione del volume d’affari e dal commercio elettronico, gli artigiani stanno diminuendo esponenzialmente.

Negli ultimi 10 anni in provincia di Venezia il numero dei titolari, dei soci e dei collaboratori artigiani iscritti all’Inps è crollato di 4. 172 unità (-14, 5 per cento). Un’emorragia continua che colpisce l’artigianato tradizionale.

Saracinesche abbassate

Meno luci e città più insicura. Basta osservare con attenzione i quartieri di periferia e i centri storici per accorgersi che sono tantissime le insegne rimosse e altrettante le vetrine non più allestite con le saracinesche abbassate. Commenta Roberto Bottan, presidente della Cgia: «Sono un segnale inequivocabile del peggioramento della qualità della vita di molte realtà urbane. Le città, infatti, non sono costituite solo da piazze, monumenti, palazzi e nastri d’asfalto, ma, anche, da luoghi di scambio dove le persone si incontrano per fare solo due chiacchiere. Queste micro attività conservano l’identità di una comunità e sono un presidio in grado di rafforzare la coesione sociale».

Mestieri a rischio estinzione

Sono molti i mestieri in via di estinzione e le cause molteplici – precisa la Cgia – innanzitutto sono cambiati i comportamenti d’acquisto dei consumatori, dopodiché le nuove tecnologie hanno spinto fuori mercato tante attività manuali e la cultura dell’usa e getta ha avuto il sopravvento su tutte le altre, penalizzando coloro che del riuso e della riparazione di oggetti e attrezzature ne avevano fatto una professione. I mestieri artigiani tradizionali in declino sono: autoriparatori (verniciatori, battilamiera, meccanici, etc.) ;calzolai; corniciai;fabbri;falegnamifotografi;lattonieri;lavasecco;orafi;orologiai;pellettieri; restauratori; riparatori di elettrodomestici; sarti; stuccatori: tappezzieri; tipografi e vetrai. Per contro, invece, i settori artigiani che stanno vivendo una fase di espansione sono quelli delle aree appartenenti al benessere e all’informatica: acconciatori, estetisti, massaggiatori e tatuatori. E ancora: sistemisti, addetti al web marketing, i video maker e gli esperti in social media.

Artigiani da tutelare

Secondo l’Ufficio studi della Cgia, non è da escludere che per evitare la desertificazione delle botteghe lo Stato dovrà sostenere con finanziamenti diretti coloro che vorranno aprire una attività artigianale o commerciale. «L’artigianato andrebbe tutelato, così come previsto dall’articolo 45 della Costituzione» conclude Bottan. Misure da mettere in campo? «Andrebbero azzerate per queste attività di prossimità le tasse locali e attivati a livello comunale dei tavoli di concertazione, tra le associazioni di rappresentanza dei proprietari e degli artigiani, con l’obbiettivo di trovare degli accordi che garantiscano ai locatori che aderiscono all’iniziativa la possibilità di beneficiare di una serie di agevolazioni economiche che in parte andrebbero “riversate” sul locatario, abbattendogli il canone d’affitto». —