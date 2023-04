Mestre, cittadini in marcia per chiedere viabilità sicura e un parco attrezzato

Cittadini protesta chiedono viabilità sicura per i figli e gli anziani, e spazi verdi. Nel pomeriggio di mercoledì bambini, genitori, ospiti della vicina casa di riposo e residenti della zona di Santa Maria Goretti e via Monte Pelmo hanno manifestato con cartelli colorati, fischietti e maracas per chiedere all’amministrazione comunale una risposta riguardo alle richieste ancora disattese.

Quali? «Garantire la viabilità sicura per tutti in via Monte Pelmo, il completamento del parco attrezzato adiacente alla scuola primaria e ancora la realizzazione di una pista ciclopedonale nel passaggio del campo tra via Pasqualigo e via Monte Pelmo con la creazione nel campo stesso di un’area verde fruibile, consapevoli della crisi climatica in atto, che esige il rimboschimento della superficie disponibile al fine di migliorare la qualità dell’aria e mitigare la temperatura».

Proseguono i portavoce: «Già da tempo queste richieste sono state presentate all’amministrazione comunale, tramite le due petizioni promosse dall’Associazione “Insieme per il parco” e nell’incontro con l’assessore alla viabilità Renato Boraso nel luglio 2022, sostenuto successivamente dall’invio di un sollecito , firmato da un centinaio di persone, nell’ottobre dello stesso anno. Nel marzo 2023 un gruppo di residenti ha presentato le medesime richieste nella sede della Municipalità, senza ricevere ancora alcun riscontro».

La manifestazione è scaturita dalla necessità di rompere il silenzio dell’amministrazione comunale, rivendicando il diritto di partecipare alla progettazione di qualsiasi intervento che riguardi la zona.